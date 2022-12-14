九合一大選結束，國民黨在台北市議會搶占30席，加上泛藍陣營，席次實質過半，因此國民黨議長初選為重點前哨戰，此次除現任議長陳錦祥、議員戴錫欽，剛回鍋市議會、拿下全台北議員最高票的李彥秀今天也到議會黨團登記參與初選，她說，接下來的2024挑戰，是蔣萬安與黨籍議員的共同責任，國民黨才有機會回歸執政。至於黨內正盛的「世代交替」議題，她則強調黨內團結最重要，無論最後是誰出線，大家都是一個團隊。

李彥秀於登記後受訪，她表示，睽違6、7年再回市議會，以過去5屆市議員、1屆立法委員的資歷，對議會的議事運作算是非常熟悉，加上與準市長蔣萬安過去在立院的互動，相信未來搭配上一定能讓府會溝通更順暢，但接下來要如何讓台北市議會問政更透明，有更多市民參與，進而成為全國議會的典範，是重要的目標，而了解黨籍議員需求、維護議會尊嚴也是她接下來持續努力的方向。

李彥秀列出10點政見，包含落實議事中立，堅守理性問政；維護議員權利，捍衛議會尊嚴；維持府會和諧，共創台北榮景；支持市府合理預算與優質法案；確保黨籍議員與市府溝通順暢；提升議事效率，全國議會典範；加強議會功能，協助議員問政；強化與重要城市議會國際交流；增加軟硬體建構優質問政環境；強化議事透明，增加市民參與。

李彥秀說，國民黨好不容易在台北市有機會執政，如何讓中間選民更能認同國民黨，協助蔣萬安未來市政上能更深入基層，府會之間跟黨籍議員有更多的責任，而未來如何讓藍營基本盤擴大，也是蔣萬安重要的責任。

李彥秀進一步提到，她參選不是為了她個人，而是為了讓整體發展更好，而自己過去在台北市議會、立法院都當過黨鞭、小黨鞭，應該有一點點的能力能做更多的溝通，接下來2024的挑戰，蔣萬安與黨籍議員要共同承擔責任，國民黨才有機會回歸執政，讓台北隊更強，這些都是她參選的理由。

至於「世代交替」議題，李彥秀則說，老幹新枝都有各自擅長與強項，此次選舉她沒搭配任何一組人，因為競爭不見得是壞事，但不希望為了這次選舉打壞整個黨內團結，所以她會努力溝通每一票，希望以從政20多年來，黨籍議員對她的了解，能有機會支持她，讓議會可以有一些調整。

李彥秀強調，最後無論最後是誰出線，大家都還是一個團隊、都是台北隊，接下來就是盡力溝通，看怎麼樣互補，大家都還是團隊，要共同合作，協助蔣萬安市府團隊，不論哪個角色都不能缺席。