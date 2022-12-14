美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，美國貿易計畫22年來給予近40個非洲國家免稅准入，但已不足以促進其發展，現在重點應放在改善投資上面。

路透社報導，第2屆美非高峰會正在華盛頓召開，戴琪與非洲國家貿易官員會談後表示，需要改進「非洲成長暨機會法」（African Growth and Opportunity Act, AGOA），以促進更公平、可持續的成長。

戴琪在美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank）會議上表示，非洲國家部長們告訴她，除了市場准入，他們還需要更多投資。

戴琪說，部長們告訴她：「我們希望你們和我們合作以營造…有利增強投資者信心的經濟環境。」

戴琪稍早告訴部長們，她想對「非洲成長暨機會法」進行「可信的評估」。

2000年首次頒布的「非洲成長暨機會法」20多年來一直是美非貿易基石，目的在促進非洲成長、發展和治理改革，也要求採取消除美國貿易和投資壁壘等措施。法案效期至2025年9月30日為止。

戴琪表示，她「有意討論現今能改善非洲成長暨機會法的方法，包括如何提高利用率，特別是在較小和較不發達的國家，以及確保這項計畫的好處能完全觸及社會各個階層」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111214