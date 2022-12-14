Julia吳卓源〈otherside〉MV再現Julia的IDFK超現實宇宙，以一場白日夢作為故事的開頭，最後跟著酸黃瓜、猩猩、太空人等，一起漫舞遨遊在異想世界中。Julia笑說，今天我的團隊不知道為什麼感覺也特別興奮！開玩笑表示要邊拍要邊灌同事酒，讓大家一起Chill！而這次Julia 一人分飾兩角的打扮成收音助理「小Ju」，戴上眼鏡、穿上格紋襯衫，跟平時美豔形象有著極大反差，也讓工作人員開玩笑說道，融入到剛才一轉頭竟然找不到妳！

吳卓源手拿香蕉本色演出女明星。（華風數位提供）

這次MV故事中Julia本色飾演「女明星」一角，在日復一日的工作中，逐漸新鮮感耗盡。然而在工作空檔中，她不小心沈入夢鄉，在夢裡她到了一個宛如舞池的空間唱著自己喜歡的歌，並且和工作人員一起跳著喜歡的舞，甚至還與猩猩、酸黃瓜、太空人共舞，毫無邏輯的夢境讓觀眾莞爾；而其中一段Julia與猩猩搞笑搶鏡的畫面也笑翻眾人，眼見猩猩在Julia拍美照時不斷喧賓奪主搶鎂光燈關注，Julia當場骨子裡的女明星求生欲也瞬間點燃，最後竟搞笑將猩猩推開。

吳卓源手拿香蕉本色演出女明星。（華風數位提供）

吳卓源在MV中本色演出女明星，與太空人共舞。（華風數位提供）

此外，導演也設定Julia 飾演幕後的收音助理角色「小Ju」，她穿上格紋襯衫、頭戴棒球帽，甚至戴上眼鏡，與平時美豔的模樣判若兩人，而團隊的工作人員同樣也本色入鏡，拍攝過程特別放鬆，讓Julia開玩笑說，今天我的同事都特別興奮，我打算拍到一半的時候要灌他們酒！