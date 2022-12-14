中央流行疫情指揮中心今(14)日澄清，有關網傳「BQ.1.1的新型變異毒株，傳染性和致死率都非常高」為錯誤資訊，BQ.1變異株疾病嚴重程度和致死率與其他Omicron相同，沒有更高，請民眾勿輕信錯誤資訊及轉傳造成恐慌。

指揮中心說明，BQ.1變異株為Omicron BA.5子代變異株，具較高的傳染性，但根據世界衛生組織(WHO)評估，BQ.1與其他Omicron主要流行株相比，疾病嚴重度未增加，惟其新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。另指揮中心統計，截至今(2022)年12月12日我國BQ.1累計境外移入共17例及5例本土，且均為輕症，無中重症或死亡個案。BQ.1佔境外移入不到2%、本土則不到5%。

指揮中心指出，根據大陸疾病預防控制中心統計，大陸目前流行病毒株仍以BA.5.2及BF.7變異株為主。雖已於9省市自治區檢出BQ.1及其子代變異株共49例本土病例，但暫未造成廣泛傳播。另根據全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，BQ.1變異株於今年7月中旬自奈及利亞感染者中發現，9月起於美國、加拿大、英國、法國等北美及歐洲國家佔比持續增加，迄10月上旬已於英國、法國、比利時、丹麥、義大利、美國、加拿大、日本、紐西蘭等多國檢出。另世界衛生組織(WHO)統計，截至12月11日，BQ.1變異株於歐洲地區佔比約42.5%，其中西班牙、愛爾蘭、法國、冰島、比利時等國佔比逾5成，於美國BQ.1及BQ.1.1變異株佔比合計達67.9%。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種BA.5次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾儘速接種。同時再次呼籲民眾勿輕信及轉傳相關訊息，以免造成恐慌，如收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。有關疫情相關資訊及政策，均以衛生福利部疾病管制署官方網站或指揮中心統一對外公布為主。