九合一選舉落幕，下一屆台南市議會57席議員也已經產生，但因112年度台南市總預算還有4個局處尚未審查完成，加上前次會也有未完成事項，本屆市議會從14日起召開最後一次臨時會。會中，國民黨團書記長蔡育輝要求變更議程進行學甲爐碴專案報告，獲大會通過排定於19日報告。

另外，有議員質詢爆料指出，12月7日晚上某議長候選人前往警二分局中正派出所咆嘯員警，要求警察局長方仰寧保存派出所內的錄影證據，並於16日的學甲88槍擊案專案報告時公開播放。由於方仰寧答詢強調警方不介入政治，引發支持與反對的議員尖鋒相對，最後議長郭信良裁示，如果此案沒有進入偵查階段，請市警局在槍擊案專案報告時，帶到議會公開播放。

本屆台南市議會14日起召開最後一次臨時會。（洪榮志攝）

市議會第3屆第15次臨時會開議時，由郭信良擔任主席，市長黃偉哲也率各局處首長列席。黃偉哲表示，期盼明年度的總預算，可以在此次臨時會中順利圓滿完成審查。

議程先進行第1次程序委員會的審定結果報告，市議會除報告10月下旬已完成副議長補選，由李文俊擔任副議長外，還成立下營掩埋場監督小組；另外，有關各項墊付款共計41案的審查結果，也已提請大會審議。

討論事項中，還有前次會未完成的《臺南市政黨機構人員利益衝突迴避自治條例》草案，送請法規委員會審議；至於《臺南市四草水域觀光管筏管理自治條例》部分條文修正草案，則請觀光旅遊局補齊相關程序資料後，下會期再審。

此次臨時會會期，從12月14日至12月23日為期10天，將續審工務局、水利局、交通局、新聞及國際關係處等4個局處的預算，以及各項墊付案提案，還排定12月16日進行學甲88槍擊案專案報告、12月19日進行學甲爐渣專案報告。