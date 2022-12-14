嘉義縣冷研碳索館有二氧化碳主題科普遊戲。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣馬稠產業園區冷研碳索館通過「觀光工廠評鑑標章」。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣馬稠後第一期產業園區裡的冷研探索館通過經濟部評鑑，是園區內首家取得觀光工廠評鑑標章的廠商，也是全縣第8家嘉義縣通過評鑑的觀光工廠，縣長翁章梁肯定業者努力提升旅遊品質，促進後疫情時代國旅盛行。

嘉義縣政府表示，國旅親子旅遊盛行，嘉義縣為強化旅遊深度及廣度，2020年底嘉義縣市觀光工廠、故事主題館、園區等業者成立「大嘉義觀光工廠暨文化產業協會」，透過交流，分享資源、異業結盟，進而輔導符合資格的工廠業者積極爭取評鑑通過。

縣府表示，嘉義縣在舊有工業區及大埔美精密機械園區，原有7家經評鑑認證的觀光工廠，包括台灣啤酒嘉義酒廠、民雄金桔、民雄卡普秀、卡羅爾銅管樂器、余順豐花生、梅山梅問屋、欣欣水泥，最近冷研探索館也通過評鑑，是第8家獲經濟部認證的觀光工廠。

縣府表示，冷研探索館設立在馬稠後第一期產業園區，歷經近1年輔導及努力，成為園區內首家取得觀光工廠評鑑標章的廠商，為嘉義縣觀光大縣再添優質新景點。

縣府指出，冷研碳索館是台灣首間氣體主題觀光工廠，有首創吸睛乾冰瀑布、夢幻煙霧泡泡樹、DIY做乾冰、各式互動科學體驗等互動式遊戲，透過生動有趣的解說導覽及設施體驗，讓遊客認識二氧化碳應用的價值，並開發出多元產品，朝循環經濟的永續商業模式轉型。