幸好有你！連日以來氣候濕冷，不過新北市樹林警分局三多派出所警員近日執行巡邏勤務時，卻接獲民眾報案，指稱有一名老婦步履蹣跚，身上僅著單薄衣物獨自走在俊安街巷弄內，警員到場後發現老婦無法清楚表達，便先行將她帶回派出所休息。

警方在派出所內細心詢問婦人姓名及住址，但因疑似失智，無法清晰應答，僅含糊表示自己住在新莊，要外出尋找遺失的身分證，卻因此迷失方向找不到回家的路。

後來警方查出其身份為高齡80歲的賴姓婦人，趕緊通知家屬將她帶回，家屬到派出所後向警方表示，母親獨自外出後便不知去向，加上氣溫驟降，全家擔心母親發生不測，正著急萬分之際接獲警方通知，十分感謝警方的積極協助與保護，才能母親平安回家。

樹林分局提醒，如果家中有失智的家屬，可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可至區公所社政課申請防走失手環，提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬，以防範走失情形發生。