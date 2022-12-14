台灣光電學術界年度盛事-光電科技研討會暨科技部光電學門研究成果發表會（Optics & Photonics Taiwan, International Conference，OPTIC）在後疫情時代吸引全球20多國的國際光電學術界交流，同時頒贈「光電工程獎」，佳世達董事長陳其宏榮獲本屆光電工程獎肯定。

佳世達是全球前二名的液晶顯示器及投影機製造商，自1984年成立以來，在光電領域從上游零組件、產品設計製造，一直到提供終端消費者創新的光電產品與服務，在培育光電人才、深耕光電技術、建立自主供應鏈與構築產業競爭力，均發揮世界級的影響力。

在陳其宏的領導下，從醫院手術室到製片剪接室，從家裡書房到公司會議室，都有佳世達設計、製造的產品。佳世達集團成為各式光學產品的人才搖籃，並廣泛布局全球光電專利，扶植與投資光電供應鏈，透過產官學研的多方合作，持續布局前瞻技術和發揮產業影響力，因此獲得今年光電工程獎的榮耀肯定。

中華民國光電學會為獎勵在光電工程相關之學術、工程或管理上有顯著之成就或發明者，或主持光電工程相關機構、主辦光電工程活動，對國家有重大貢獻者，自1995年以來，特設置「光電工程獎」予以肯定。