台北市地政局今（14）日表示，臺北市捷運站周邊的不動產成交行情，動輒有數十萬筆海量的實價登錄資料，地政局繼今年建置「臺北地政找房+」的社區實價查詢平台後，最近加碼推出全新功能的「捷運房價租金地圖」，針對已通車5條捷運線、73個捷運站，呈現各站半徑500公尺內房屋的實價登錄均價，讓民眾「秒查」買賣、租賃的成交行情。

透過捷運站周邊房價及租金資訊的統計、整合，讓民眾可以輕鬆快速掌握捷運生活圈的不動產成交行情。

地政局指出，臺北捷運通車至今26年，現已成為市民日常通勤最仰賴的大眾運輸系統，及不可或缺的生活機能，因此捷運站周邊往往是購屋熱區、租屋首選，是選擇住屋的重要考量因素。

但在尋找可負擔捷運宅過程中，若想知道捷運站周邊房價或租金水準，必須從數以萬計的實價登錄資料中，逐一篩選鄰近捷運站之物件，再彙整統計實價登錄案例，才能進一步獲得周邊成交行情，相當耗時費力。

地政局指出，為因應民眾逐捷運而居、沿軌道找房的需求，並貼近民眾使用查詢習慣，提供更優質的實價查詢服務，臺北市地政局進一步在「臺北地政找房+」平台，新增「捷運房價租金地圖」功能，把實價登錄資料結合捷運路網，針對全市已通車5條捷運線、73個捷運站，呈現各站半徑500公尺內房屋的實價登錄均價，民眾滑地圖就能秒查捷運站周邊房價水準，再搭配平台中既有的社區成交資訊，讓找房更輕鬆有效率。

此外，點選各捷運站，還可查看該站周邊新成屋、中古屋近1年及歷史平均房價、周邊公共設施等豐富資訊。

另針對租屋族，更加碼提供租金平均單價，讓民眾可以快速掌握捷運生活圈之房價租金行情及生活機能等資訊。

台北市不動產估價師公會理事長鐘少佑表示：「臺北地政找房+」平台新增「捷運房價租金地圖」，除了既有的社區大樓交易資訊及周邊公共設施外，加入捷運站點圖資及相關房價、租金數據分析，讓使用者以捷運地圖找房模式，能夠更直觀、快速的了解標的及其坐落區域價格水準與機能。

住展雜誌企研室成采錡經理表示：「捷運房價租金地圖」直觀呈現捷運站周邊500公尺、2樓以上房屋的平均房價和租金，可說向房市透明化，邁出了一大步。

地政局張治祥局長表示，臺北市近年來一直努力推動實價登錄的加值應用創新服務，希望幫助市民輕鬆讀懂房價資訊、掌握區域行情。各捷運站的平均房價大致隨著與市中心的距離逐漸遞減，透過視覺化的「捷運房價租金地圖」，民眾可以衡量自身的負擔能力、通勤時間，先鎖定符合需求的捷運生活圈，再進一步瀏覽「臺北地政找房+」豐富的成屋社區及預售建案資料，以尋得心目中的理想住宅。