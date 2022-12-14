台積電總裁魏哲家先前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，日媒則指出台積電可望在熊本投資蓋第2座廠，時間落在2024年底之後，引發外界對於台積電7奈米計畫「棄高雄，轉戰日本」的聯想，台積電則重申，高雄廠7奈米計畫只是延後，不會取消。房市專家Sway則直言，高雄房市真的冷了，前兆是其他7奈米廠的利用率下降，而且投資客早就閃人了。

高雄市地政局數據顯示，11月房市交易數據和去年同期相比大減42.6%，先前受惠台積電議題成交相當熱烈的橋頭區、楠梓區，買賣移轉棟數年減幅更高達60%以及50%。Sway在臉書發文指出，高雄7奈米廠暫停的消息其實是後話，前兆是其他7奈米廠利用率下降，等到汽車等消費市場冷靜下來，就知道真的不妙。

Sway提到，其實專業投資圈盯很緊，消息一出來就知道該閃該撤，只有菜籃族還傻傻的相信南部科技廊道或政治紅利，現在數字出來證明，投資客閃人後的市場，就是一道冷菜。

Sway更強調，缺乏投資客撐盤的投資市場，跟現在虛擬幣市場一樣的慘，並提到台灣不少投資房地產的人也愛玩虛擬幣，後續可能還會連環爆。

自台積電高雄設廠消息確定後，帶動當地房價不斷飆漲，根據統計，楠梓區房價增幅逼近4成，橋頭區更以46.5%增幅居冠。