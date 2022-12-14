2023台灣燈會在台北，這一次北市府把小時候手中的燈籠縮小，搖身一變成為好攜帶的「2023台灣燈會好玩卡」，12月14日搶先開放預購，全台限量5000份，早鳥預購價250元，內含12個台北知名景點門票，民眾可從中選擇2個免費體驗。

為迎接2023年兔年來臨，並呼應2023燈會主題「光源台北」，北市府推出以夜空色的兔子造型為設計，映襯著兔子身上金色的花卉以及城市景點意象，象徵夜空中閃爍著金色的燈光，也讓兒時記憶手中的燈籠，華麗轉變成方便攜帶的「2023台灣燈會好玩卡」。

「2023台灣燈會好玩卡」內含12個台北知名景點門票，民眾可從中選擇2個免費體驗或景點使用，可用來到兒童新樂園等景點來一場親子之旅。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「2023台灣燈會好玩卡」除了是造型悠遊卡外，內含12個台北知名景點門票，可從中選擇2個免費體驗或景點使用，不論是親子出遊、情侶甜蜜約會、文青網美打卡景點都能暢遊一整天。

觀傳局表示，首推「超盡興親子攻略路線」，先來場空中貓纜之約，俯瞰台北郊山景緻與城市之美，再搭乘貓纜至動物園，帶小朋友享受一整天療癒行程，晚上再搭乘捷運即可輕鬆抵達台灣燈會－源展區(松山文創園區) ，大人小孩共同參與這場光彩奪目的歡樂慶典。

其中，袖珍博物館為響應2023台灣燈會在台北，加碼推出前200名，憑燈會好玩卡入場的旅客，加碼贈送國民美食袖珍小禮擺飾乙份，知名景點、燈會展區皆可一網打盡，詳情可洽北北基好玩卡官網。