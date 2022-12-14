謝欣穎將擔任唐氏症基金會2023年公益大使，和唐寶寶們自然互動。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎將擔任唐氏症基金會2023年公益大使，推薦限定版兔年迎春禮盒。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎將擔任唐氏症基金會2023年公益大使，14日出席基金會舉辦的「玉兔嬉春」限定版兔年迎春禮盒記者會，她透露正在拍攝廖明毅導演新作，預計今年年底前會拍完，所以耶誕節會在劇組度過。被問會不會跟男友王柏傑一起過節，謝欣穎表示兩人比較不注重儀式感，但如果時間允許的話可能會一起吃個飯，或是跟一群朋友一起出去，如果沒有也沒有關係，她笑說：「人生中可以有幾次在劇組一起過耶誕節，也很難得」。

至於農曆年節怎麼過，謝欣穎表示，今年農曆年應該可以好好休息，過年計劃就是好好陪家人跟到處走走，她會去王柏傑家裡拜年，王柏傑也會來家裡拜年。謝欣穎笑說其實之前帶王柏傑跟家人吃過飯了，現在的世代不像以前那麼保守，她就是把重要的朋友介紹給家人，希望家人也會喜歡，自然互動就好。會不會被催婚？她說兩邊家人個性都滿像的，都是抱持著「不著急，兩個人好好的就好」。

她今出場時與唐寶寶們以代表兔年的兔子跳方式現身，格外可愛俏皮。謝欣穎回想和唐寶寶一起拍攝公益影片時的情景，立刻露出迷人的笑容，與《華燈初上》中高冷的「百合」大相逕庭。謝欣穎表示，拍攝公益廣告影片那天早上7點的通告，在梳化時，跟她一起入鏡的唐寶寶們，在老師的帶領下一個一個自我介紹，雖然有一點害羞靦腆，但他們不怕生、活潑又樂觀，讓有點怕生又慢熱的謝欣穎完全感受到他們的熱情，而且當天拍攝是棚內接外景，從早上拍到傍晚，但唐寶寶在拍攝期間，臉上總有著發自內心的笑容，讓謝欣穎笑說：「被唐寶寶的天真開朗完全感染了！」

謝欣穎目前與林柏宏正在拍攝廖明毅導演新作，恰巧林柏宏正是唐氏症基金會2022年公益大使，她笑說前幾天在劇組遇到林柏宏，她還特地跟對方說今天要來出席記者會，林柏宏第一個反應就問她是不是代言公益大使，她笑回「對啊，我就是接你的棒」，結果林柏宏聽完第一句話就說：「唐氏症基金會的餅乾超好吃！」讓本來就覺得這餅乾超好吃的謝欣穎，決定下次要帶一堆餅乾去劇組分享給大家吃。

謝欣穎也說，過完農曆年後會跟劉品言兩人來個出國小旅行，之前劉品言帶著她一起運動，兩人運動後休息吃東西時，聊到因為疫情關係在台灣悶太久，好想出國去有雪的國家玩，劉品言立刻建議來個雪國泡湯之旅，且行動力超強，立馬找了日本幾個地區跟住宿，其他行程也一手包辦，讓謝欣穎有點不好意思問了句「有什麼需要幫忙的」，結果劉品言只要求謝欣穎幫忙從6個不同地區的溫泉會館確定要住哪間就好，因為確定住宿才能排後續的行程，讓謝欣穎笑說：「她超棒的！」至於男友出國，則因兩人目前都在忙，而且時間兜不起來，等之後有機會再說。