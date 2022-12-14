迎接兔年到來，台南永華市政中心的永華綠園草地，以可愛的兔子為主題，布置裝置藝術，象徵「旺兔順利」，並羅列市民有感的各項市府施政成果，搭配應景的四季草花，日前創作完成，吸引不少人前往拍照。

台南市府秘書處表示，過去每到農曆年節，雙市政中心都會種植部分草花，應景妝點年節氣氛。今年在永華綠園廣場，種植1萬5千株草花。整個花況會維護到2023年2月底，希望在聖誕節、元旦、農曆春節及228連假等一連串的假期，都能讓市民欣賞到美麗的花卉。

同時，特別以兔為主題，2隻超可愛的巨兔，在永華綠園的草地上首次公開展出，另搭配布置14隻大大小小的可愛兔子，代表台南市長黃偉哲祝賀所有市民朋友，新的一年都能「旺兔順利」。

台南市秘書處指出，今年永華市政中心西側廣場的跨年活動，從12月24日起，就有一連串的活動，歡迎市民朋友來到永華市政中心，感受濃厚的年節氣息。(記者張雅雲/台南報導)