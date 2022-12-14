桃園市大園警分局今年10月獲報，有民眾遇到假檢警詐騙，慘遭詐走675萬元現金，警方循線查獲2名車手後，持續溯源追查，近來陸續查獲21歲鄧姓女主嫌等7名詐團成員，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪嫌送辦。

大園警分局指出，66歲陳姓婦人今年10月間接到假檢警詐騙電話，對方謊稱她涉及綁架案件，且有350萬元贖金已匯入其帳戶，若想證明清白，就得將帳戶存款提領出來，交由專員調查後拿到法院公證。她嚇得不知所措，急忙將帳戶內675萬元領出來並拿至指定地點交付，陳婦家屬得知後，驚覺遭到詐騙，才向警方報案。

這批假檢警詐騙集團於今年10月間詐走陳姓婦人675萬元現金，主嫌僅21歲。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方在10至12月間，先循線查獲2名取款車手，再持續向上溯源追查，陸續查獲以鄧女為首的7名詐騙集團成員，警詢後於12月12日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法與刑法加重詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

警方提醒，假檢警詐騙對象多為高齡長者，詐團看準長輩警覺性較低、鮮少向外求助查證的特點進行詐騙，呼籲民眾多一分警覺，少一分損失，掌握「一聽、二掛、三查證」原則，降低被害風險。