樹德科大金融管理系師生日前參加元大投信舉辦的飆股校園投資模擬競賽，金融系囊括4個獎項，包含個人組亞軍與新人賞等。校方表示，藉此可以讓學生融合運用銀行、證券、保險、及金融科技等知識，再結合證券投資的基本、技術與籌碼分析等技巧，熟悉理財。

樹德科大金融管理系指導老師吳訂宜說，參賽的學生雖然於前兩周在個人組與團體組中成績一度落後，但最後兩周同學們突破重圍，在全國大學校院中的8400名參賽者中脫穎而出，在9個大奬項中，金融系獲得4個奬項，是全部參賽學校中成績最佳學校。

此飆股校園投資模擬競賽是由元大投信公司提供股市交易練習服務，鼓勵學生提升股票交易知識；競賽配發的虛擬貨幣僅提供參賽者參與競賽時使用，不得折換現金，所有參賽者成交紀錄，均為虛擬資料，與實體市場完全不同，且於競賽活動所產生之虛擬貨幣及帳務在結束後並全數歸零。

競賽中，樹德科大金融管理系學生在9項大獎中，勇奪4獎，展示出優異的好表現，元大金控金融科技部執行長郭美伶邀請金融系學生明年務必繼續組隊參賽。