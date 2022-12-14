運動品牌ASICS的SportStyle運動休閒系列持續將經典元素融入生活，近期推出全新 EX89 復刻籃球鞋，穿越時空界限，為致敬1989年問世的GEL-EXTREME初代設計，因此命名為EX89。重新亮相的EX89保有虎爪標誌與經典外觀，進階提升舒適性能，從籃球盛世之作不斷演變成潮流經典，由熱愛籃球運動的形象大使王子邱勝翊親自展現EX89。

EX89復刻80年代末期，由設計師Toshikazu Kayano第一次與ASICS合作的籃球經典之作GEL-EXTREME，回朔至1980年代，每位籃球員擁有踏上美國籃球殿堂夢想，Toshikazu Kayano 以此契機結合設計靈感，鞋款大底設計即為1987年初次踏上美國俯瞰城市的輪廓而生，將城市的意象以多種幾何線條靈活呈現，配色更突破當年籃球鞋多為全白的框架限制。

全新復刻的EX89鞋面保留多層次皮革包覆設計，並融入亞瑟士專屬FF BLAST缓震科技，讓鞋款兼具復古潮流感及提升穿著舒適度。此次共推出三種配色，主打色以城市天空藍為主題，白色鞋身搭配藍紅配色亞瑟士虎爪logo，還原經典GEL-EXTREME色系，除此之外更推出百搭的質感灰與經典黑，結合復古籃球文化，提供籃球風格穿搭全新選擇。

EX89將經典重現，現場王子融合花式籃球表演壓軸登場，上身利用不同色彩及多層次的搭配強調出復古潮流氛圍，在不朽時尚的穿搭中展現籃球的態度與獨有魅力，而同為1989年出生的形象大使王子，從小深受籃球風潮氛圍渲染，表示曾擁有成為籃球員的夢想，雖然現以不同職業發光發熱，但仍一直熱愛籃球文化，日常穿搭也非常喜歡運用籃球元素呈現不同風格，更提到首次見到EX89時，第一印象彷彿回到小時候第一次接觸籃球心裡的悸動，是值得等待與擁有的穿搭單品。

即日起至2023年1月31日止，於亞瑟士全台指定櫃點，凡消費任一顏色EX89鞋款乙雙，即可獲得「限定徽章＋貼紙」1組，贈品數量有限送完為止。