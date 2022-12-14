北市一名葉姓男子去年與多名好友一起去KTV唱歌，同日晚間葉男見女性好友A獨自前往廁所，竟顧不得妻子、弟弟及A女的丈夫也在場，葉男尾隨A女進女廁並強吻對方。台北地院審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，葉男與A女為朋友關係，2021年4月17日晚間葉男與妻子、弟弟、弟媳、A女及其配偶等一起去唱KTV，期間葉男發現A女獨自離開包廂前往廁所，竟尾隨在後，強行脫下褲子露出生殖器，並強吻A女。

直到A女的配偶及葉男的弟弟發現狀況有異，遂到女廁大聲呼喊葉男的名字，A女便與葉男一前一後從廁所走出，全案才曝光，由KTV服務生報警處理。

台北地院審理時，法官認為，葉男只為了滿足自己的性慾望，竟對被害人做出猥褻行為，絲毫不尊重對方的性自主權，惟考量葉男無前科，認罪並與A女達成和解賠償，足見已有悔意，經過此次罪刑宣告應知警惕，不會再犯，且A女同意不追究葉男的刑事責任，故依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑2年，期間付保護管束。可上訴。