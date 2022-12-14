美國11月消費者物價指數超預期降溫，放緩升息步調儼然已成市場共識，綜合外電新聞援引十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人預期聯邦資金利率將在明年第二季來到高峰值5%，淨42%經理人預期短率將下滑、比例為2020/3來最高，淨10%經理人加碼債券、為自2009/4來首度淨加碼。

12月份經理人風險情緒改善，現金配置比重連續兩個月下滑至5.9%，淨90%經理人預期全球通膨將放緩、比例創紀錄來最高，預期美國消費者物價指數將在未來12個月降至4.2%。通膨降溫與預期升息步調放緩下，27%經理人看好政府債將是2023年表現最好的資產，其次為股票的25%、企業債24%、商品12%。相較於近十年的資產配置，經理人目前最看多債券、防禦性資產(健康醫療與民生消費)及現金。而就區域別而言，新興市場股票最獲經理人看好，最獲青睞的產業則是健康醫療、民生消費、能源及金融。

預期經濟將轉弱或陷入衰退的比例皆較前月調查時改善，其中主要是來自對中國成長前景的樂觀預期，淨75%經理人認為中國經濟在2023年將轉強、為2021/5來最樂觀看法，並且有淨74%經理人預期中國將在2023年底前全面解封。

此外，淨51%經理人認為美元將貶值、為2006/5來最高，也因此有淨13%經理人加碼新興市場股票、為近九個月來首度淨加碼，也是2021/7來最大的加碼程度，也有淨21%經理人認為黃金已遭低估、為記錄來最高。就最擁擠交易而言，做多美元連續第六個月位居首位，放空中國股票與做多油價則仍居第二及第三。就尾端風險而言，高漲的通膨持續在近半年蟬連榜首，而對經濟衰退的擔憂則在本月躍升為第二大風險。

富蘭克林證券投顧表示，通膨降溫、放緩升息有望加上中國逐步鬆綁防疫限制，激勵全球股債市近期強勁反彈。展望2023年，隨著全球通膨高點已過，上半年主要央行升息循環可望接近尾聲，將率先開啟債市的多頭行情，而中國鬆綁防疫限制並提出對房地產企業的支持，預期將帶領中國經濟漸入佳境，伴隨美元可能觸頂回落，將營造新興市場的補漲行情。