庫存滿堆、金流中斷，企業怎麼樂觀的起來？美商鄧白氏14日發布2022年Q4「台灣企業樂觀指數」為81.4，較上一季下降24.7％，為2021年第一季、8個季度以來最低。調查中的6個參數：銷售量、銷售價格、新增訂單量、淨利潤、備貨水準及雇用員工數，樂觀程度均有所下降；且在銷售量、淨利潤、新訂單等3項指標，有超過10％的降幅。

相較去年同期，台灣2022年Q4 BOI呈現年減39.1％。調查單位亦指出，其中，企業對銷售量、淨利潤、新訂單、雇用員工數以及備貨水準等5項指標的樂觀程度，為2021年以來最低。

就大產業別來看，相較上一季，2022年Q4製造業的企業樂觀指數從104.7，下降到74.2，下滑30.5；服務業的企業樂觀指數則從113.4，下降到92.5，亦有20.9的降幅。

美商鄧白氏BOI研究團隊表示，此次調查於2022年10月至11月初進行，在Covid-19疫情與烏俄戰爭持續對國際物價帶來影響下，雖供應鏈斷鏈問題已有所改善，然國際能源、糧食價格持續處於高檔，加上美國連4次升息與台幣貶值的壓力，台灣整體企業樂觀指數難以有表現。