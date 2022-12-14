桃園市自去年起推行「高中雙聯學制課程」，可分為台美、台加及台瑞雙聯學制，讓高中生能同時就讀台灣及國外課程，除了線上課程外還能在暑期到國外學習。暑假赴美高中生紛紛表示，對國外開放的授課模式印象深刻，也體會到了在國外生活人身地不熟的不易，直呼這4周在國外的生活受益良多、不虛此行。

教育局長林明裕說明，桃園是國門之都，去年起與外國合作雙聯學制，目前已與美國的緬因中央中學、加拿大的薩省及卑詩省教育局、瑞士阿爾特多夫國際學校等單位簽訂高中雙聯學制課程，學生需在假日修習線上課程，相當辛苦，學生時期有不少人有留學夢，適逢後疫情時代，讓線上課程發展更完備，奠定自主學習的基礎。

今年暑假遠赴美國的桃園高中學生洪瑋志認為，這次留學的經驗，無論是對未來在國內升學要做學習歷程，或到國外申請大學都相當有幫助，自己則對國外的開放的授課模式印象深刻，老師詢問的問題並沒有正確解答，主要是鼓勵學生發表自己的意見，而課程方面也非常專業，包括3D列印、AI人工智慧等課程，還能親自操作機器。

陽明高中學生彭子倫說，雙聯學制很適合對英語有極大熱忱的同學，由於課程要求全英語溝通，參與課程後也讓自身的英語溝通技巧有很大的進步，能勇敢開口說也更有自信。內壢高中學生蔡樂頤表示，美國教育鼓勵學生發想、實踐，從錯誤中找到最佳解決，透過這次的經驗也體驗到，原來用1個語言可以結交許多不同國家的朋友。

桃園市自去年起推行「高中雙聯學制課程」。（陳夢茹攝）

教育局補充，桃園有5間學校推動與美國簽訂的雙聯學制，分別有武陵高中、桃園高中、陽明高中、內壢高中及大園高中，推估3年的學費需自費54萬多元。與加拿大簽訂的雙聯學制則不分公私立都能參加，選擇到加拿大薩省的學生，第2年暑假需到加拿大學習，學費約50多萬元；選擇卑詩省教育局的學生，第2年暑假到加拿大後需停留1年，學費約97萬元。另外，與瑞士簽訂的雙聯學制，目前以觀光、焊接等技術型高中為主，明年將開始推行。