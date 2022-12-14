國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，投入選戰後首先拋出核2、核3延役的政見。今（14）日她解釋，台北市的缺電問題是現在進行式，她身為台北市議員對此問題相當有感，因此未來怎麼補足電量的缺口相當重要。

王鴻薇今日在廣播節目《嗆新聞》表示，之所以會先拋出核2、核3延役的議題，是因為她自己對這個問題相當有感。她提到，台北市長柯文哲任內推動東區門戶計畫，創造了許多開發案，但都可能面臨開發後沒電的問題；台北市前副市長黃珊珊也提過，如大巨蛋這種在北市的大型建設，同樣有供電問題。

「我們缺電的缺口怎麼補足，這點非常重要！」王鴻薇指出，台電無法供給台北市充足的電，是迫在眉睫的進行式，如北市為響應節能減碳，想推動更多的電動公車，但就算設置充電樁卻無電可用，這些充電樁就會淪為裝置藝術。

王鴻薇強調，民進黨一直抱著反核的神主牌，但總統蔡英文說2024後不是她的問題，且2025非核家園也已注定跳票，這些都是不負責任的表現，必須想辦法解決缺電問題。