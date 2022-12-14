跨界藝術家蔡康永辦創作展，與國際知名畫廊「白石畫廊」合作，該畫廊經年展出國際優秀的藝術家作品。蔡康永力邀歌壇天王周杰倫進行獨家首看，周杰倫對於蔡康永的文字創作平時就有關注，當場成為展場首位買家，買下3幅文字觸動他內心畫作，讓蔡康永感動不已，親吐：「杰倫的反應給予我很大的信心，希望每一位來看展的觀眾，都能各自找到有感覺作品。」

「蔡康永創作展」將於12月16日開展至明年2月4日，展出他想讓大眾咀嚼自己人生的字句，天王周杰倫一踏入展場就被一幅粉色畫作「狗會講話那還得了」吸引，他表示：「狗會講話太有趣了，文字充滿幽默，再加上我有養狗，且粉色是我的顏色。」讓蔡康永直喊：「杰倫選這幅畫作真是知音。」蔡康永解釋創作源起：「寵物讓我們對牠們付出所有的愛，牠們也會回應所有的愛，我覺得這是世界上很少見的美好的感情關係，杰倫選這張懂我的意思，很榮幸。」

蔡康永（左）邀周杰倫獨家首看創作展，分享「狗會講話那還得了」畫作意義。（海灘娛樂提供）

周杰倫還意外在展場目錄挖掘未展出作品「成為唯一」，蔡康永讚周董很內行，發現沒出現在展場的隱藏版，他解釋創作原因是很多人沒有把握要做跟別人不一樣的事，「周董能成為這幅畫作的主人，我覺得很榮幸，因為其實他已經是唯一了。」周杰倫感受到畫作傳達的正能量，感性説：「我好勝心比較強，從小到大都這樣，想要獨一無二。」他也說：「有時蒐藏畫，往往希望能夠得到畫家親自解釋，於是會邀約創作者喝下午茶，暢談創作理念，更深層地了解畫作意涵。」

身為知名主持人、暢銷作家、設計師、撰寫藝術專欄、編劇、導演及策展人等多元身份的蔡康永，創作能量豐沛，對於這次展出，他建議觀眾：「沒有希望你透過作品了解我，而是希望你透過作品了解你。」