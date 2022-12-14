雲林一所學校劉姓專任英文女教師，因不滿校方無故排她教軍訓、健教，不符合她專業，乾脆直接拒絕到校上課，也未向校方請假，最後因曠職超過時數，遭到學校解雇。劉女事後怒告校方求償330萬，又多次打電話向總統府陳情，縣府教育處陳情未獲回應，於是怒向總統府、學校教評會、2任校長、雲林縣府教育處等單位，求償12億2千萬餘元，台中高等行政法院審理後，判劉女敗訴。

根據判決，劉女原任英文科目教師，其自106年5月4日起至該學期末結束均未到校上班，亦未完成請假手續，於是申請自106年8月1日起至107年4月30日止侍親留職停薪，107年5月1日復職，但自107年8月29日起至107年11月15日連續曠職，期間經校方多次電話聯繫並依法送達曠職通知函均不理會，最後遭到解聘。

但劉女辯稱，校方自106年5月起即不派她教授英文課程，反指派不符合專業之藝術與人文、軍訓、健康及資源班英文課程，顯已超出她專業能力，違反教師聘約之約定，她無法接受校方之安排，導致沒有去教學，被迫自106年8月起無法授課，依兩造間之教師聘約、教師待遇條例等規定，請求校方賠償原告共計330萬。

除了校方外，劉女也認為，她於107年間多次致電總統府、雲林縣政府教育處，均回應尊重校方單位，漠視她權利，所以對總統府求償12億。雲林縣教育處及學校教評會應賠償150萬元，及劉姓校長應賠償500萬元及精神補償700萬元，另薛姓校長校長應賠償500萬元。

台中高等行政法院審理後，認為劉女曠職屬實，學校依曠職扣薪、解聘劉女，皆依法定程序執行，劉女也不符合發放考核獎金、年終獎金的資格，認為劉女求償無據，駁回劉女全部請求，全案還可上訴。