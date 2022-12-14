環狀系統步道-大坑3號登山步道視野良好。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大坑4號登山步道-棧道沿山陵線蜿蜒。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大坑3-1號登山步道導覽系統建置。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大坑步道是熱門的登山步道，假日吸引許多民眾造訪，市府為提升休憩品質辦理再造工程。台中市觀旅局表示，3-1號登山步道將於明年1月開放，形成完善的登山環線，適合與3、4號登山步道一同挑戰。

台中市府今年投入3000萬元經費，辦理「大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程」，經過半年努力，大坑3-1號登山步道將於明年1月開放，開放後民眾可由大坑生態園區旁的大坑4號登山步道上山，到達山頂頭嵙亭後，再經由5號登山步道接續3號登山步道，以及新設3-1號登山步道回到大坑生態園區，形成完善的登山環線，提供愛好挑戰的登山遊客更優質登山體驗。

觀旅局長韓育琪表示，大坑3-1號登山步道全長約350公尺，原為民眾自大坑3號步道0K＋600處往山下搭建而成的步道，是民眾行走大坑4號登山步道銜接大坑3號登山步道成為登山環線的最後一哩路，原路線行經河床再銜接至長青橋，因未能防範暴雨帶來的河水暴漲風險，路線較為危險，因此觀旅局委託工程顧問公司偕同資深登山志工，以及生態專業顧問公司共同選線，規劃一條安全的3-1號登山步道路線。

韓育琪指出，新路線自大坑3號登山步道0K＋400處接回長青橋，規畫時考量遠離河床增加安全性，並考量在地生態，路線選址以對生態影響最小的路線為優先原則，因此路線選擇較靠近山壁，建置時也考量民眾行走安全，於山壁進行邊坡強化工程，由於山壁設置步道基礎建置不易，努力克服困難施工半年終於完成。

大坑4號登山步道為賞蝶特色步道，有超過140種蝴蝶生態，夏天更可見到由南向北遷移的紫斑蝶成群飛舞；大坑5號登山步道為山陵縱走步道，走在陵線上，耀眼陽光灑落林中，呈現亮澄澄的黃綠色樹葉；大坑3號登山步道則為賞鳥特色步道，步道多處位於山稜線上，可遠眺觀賞各種鳥類，幸運的話還可見赤腹鷹、藍腹鷴等鳥類的俏麗身影，視野良好。

觀旅局表示，大坑3-1號登山步道為串聯3號步道及4號步道的支線步道，步道以相思木棧道形式構築，前段依山而建沿溪谷前行，較為平坦，後段直上接3號步道，較富挑戰性，此步道臨水，生態豐富，常可見蝶類、蜻蜓、蜜蜂飛舞，沿線為低海拔闊葉林，夏末可見台灣欒樹的金黃色小花點綴綠意盎然的山林，並於秋季換上鮮豔的磚紅色蒴果。

觀旅局提醒，3-1號登山步道全長約350公尺，屬健腳級登山步道，富挑戰性，行前請做好自身評估，適合與大坑3、4號登山步道一同挑戰，結合3、4號登山步道的環狀步道全長約共需步行5.2公里，全線不只有高自我挑戰的步道形式，沿途也有豐富的生態及絕美的風景等著登山愛好者來探索。