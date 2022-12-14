國道3號南下62K處，今天中午12點多，發生2輛轎車與1輛大貨擦撞事故，現場導致大貨車車身打橫佔用外側及中外車道，所幸並未造成人員傷亡，現場也在下午1點排除，至於車禍發生原因正由國道警方進一步釐清。

台61線大貨車自撞分隔島 49歲駕駛卡變形車內傷重不治
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