國3南下桃園段3車連環撞 大貨車打橫占2車道 14:492022/12/14 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南下62K車禍大貨車占用車道所幸無人傷。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下62K處，今天中午12點多，發生2輛轎車與1輛大貨擦撞事故，現場導致大貨車車身打橫佔用外側及中外車道，所幸並未造成人員傷亡，現場也在下午1點排除，至於車禍發生原因正由國道警方進一步釐清。 台61線大貨車自撞分隔島 49歲駕駛卡變形車內傷重不治 長庚轉運站啟用車流增 龜山文化一路慢車道開放汽車行駛 平交道柵欄才放下「汽車拋錨卡鐵軌」 警民火速推車驚險脫困 #62 #大貨車 #現場 #南下 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正妹網紅曝婚禮銀幕跳出成人片 驚慌「手刀關來不及」嚇傻全場 13:432022/12/14 娛樂 產業機械－百城機械辦發表會 烘焙業回響熱烈 04:102022/12/12 產業特刊 高雄愛河驚見男子陳屍河面 警封鎖現場鑑識 10:212022/12/13 社會 灰熊大開殺戒！婚禮變獵食現場 眾人聽慘叫聲秒嚇傻 16:142022/12/12 搜奇 推動軸線觀光觀光有成 162觀光軸線發展協會成軍 17:092022/12/13 生活 新北市耶誕城巨星演唱會 消防局加強救護整備 11:002022/12/10 寶島 驚險畫面曝！台61線砂石車為閃機車翻覆 車頭燒成火球淪廢鐵 08:362022/12/12 社會 靶彈計畫 前中科院長首曝我第一枚彈道飛彈研製內幕 14:012022/12/13 政治 元旦連假出遊車多 公總公布易壅塞路段 12:332022/12/08 生活 鄭亦真下月辦婚禮 張文綺搶當伴娘 04:102022/12/14 娛樂新聞 錄影現場遭索吻！胡瓜大方親吻資深粉絲 害阿嬤害羞笑了 14:292022/12/11 娛樂 全波智慧消防系統 獲優秀賞 04:102022/12/09 投資理財 彰化社頭織襪芭樂節登場 美食精品引人潮 04:102022/12/11 地方新聞 HAPPY GO號召減塑 送點數 04:102022/12/11 時尚消費 首屆市民野餐日 盧秀燕與市民相約走出戶外 04:102022/12/12 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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