有許多信眾致贈結緣品，像是糖果、餅乾、飲料、麵食等，從伊登爆紅到現在有超過上百信眾送來結緣品。（順澤宮提供／吳建輝彰化傳真）

順澤宮總幹事陳守欽表示，許多信眾都會將結緣品送來宮裡，放著就離開，無私奉獻提供結緣品，相當感謝他們默默付出。（順澤宮提供／吳建輝彰化傳真）

伊登日前2度訪彰舉行還願之旅，吸引許多紛絲追隨，特別是回到埔鹽順澤宮時，有上千信眾與粉絲陪同。（本報資料照片）

彰化埔鹽順澤宮因三鐵好手「伊登」屢獲冠軍，加上伊登2度訪彰還願之旅，讓順澤宮冠軍神帽熱潮不斷，廟方表示，因為伊登帶來的熱潮，許多信眾、粉絲相當熱情，陸續寄來、送來不具名的結緣品，像是壽麵、平安米等，歡迎大家到順澤宮結緣，帶回「吃平安」。

戴「埔鹽順澤宮帽」征戰國際賽事的三鐵冠軍伊登（Iden），繼上次到訪彰化後又連續9度奪下三鐵賽事冠軍，日前2度訪彰舉行還願之旅，吸引許多紛絲追隨，特別是回到埔鹽順澤宮時，有上千信眾與粉絲陪同，伊登等人在順澤宮主委魏信顧的陪同帶領下，到順澤宮內參拜，感謝帝爺公保佑。

而隨著伊登熱潮，為順澤宮帶來絡繹不絕的遊客，順澤宮至今已經發放超過38萬頂的冠軍神帽，更有許多信眾致贈結緣品，像是糖果、餅乾、飲料、麵食等，從伊登爆紅到現在有超過上百信眾送來結緣品，而廟方也都將信眾送來的結緣品放在大廳，供信眾自由取用。

順澤宮總幹事陳守欽表示，許多信眾都會將結緣品送來宮裡，放著就離開，無私奉獻提供結緣品，相當感謝他們默默付出，從伊登爆紅後刮起順澤宮神帽的熱潮，信眾送來的結緣品的數量與信眾人次數，也比過去成長不少。

陳守欽強調，結緣品最多依然還是順澤宮冠軍帽，從伊登爆紅到現在已經發送了38萬頂冠軍神帽，大部分都是信眾所捐贈，每天到訪順澤宮的粉絲與信徒很多，目前平日限量100頂，假日200頂，每張證件限領一頂，因為數量有限，也要跟所有撲空沒有領到的信眾說聲抱歉。