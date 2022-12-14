今年10月在網路論壇BreachForums，出現一則兜售2300萬筆台灣人個資的貼文，賣家宣稱資料來自內政部戶政司全球資訊網，也備受立委關注；民進黨立委賴品妤今在聯席委員會上痛批，行政院昨天回覆她12月26日會開資安會報，但各部會面對史上最大的個資外洩案件，可以說是踢皮球，甚至調查局在歷經1個半月的調查，回覆她的資料還是「垃圾報告」。

賴品妤指出，國安局的報告也是極微簡陋，這件事情從10月到現在，不管是數發部或內政部，態度都是曖昧不清，還硬扯資料是舊資料，也沒有講清楚，全台灣人都是受害人。

賴品妤指出，從國安局報告來看，確實有2300萬筆台灣人個資遭販售，內政部還是宣稱，此次跟2020年遭販售是同一筆，但這說法早就被打臉，2020年僅800萬筆身分證字號，這次有2300萬筆而且資訊更完整，國安局報告也承認遭到詐騙使用，已經成為很嚴重的國際犯罪問題，應該立刻正視。

賴品妤說，大部分官員個資也都被外洩，包含學經歷、親屬關係，甚至戶號等資料，這衍伸國安危機；她說，有媒體揭露，各部會首長包含國安局長陳明通和賴副總統個資，都在名單中，這是很嚴重的國防問題。

賴品妤透露，從她取得的資料，目前遭到個資外洩官員名單不只媒體揭露這些，甚至三軍統帥和蔡英文總統，都在名單上，這是國安大破口，也是很嚴重的人民財產損失，國安局報告都證實，相關資料很多都遭到釣魚或詐騙，這些行為也造成人民財產損失。

對此，數位發展部長唐鳳表示，首先要確保之後不會再發生，再來如果有這些資料被取得，很重要的是不管是生日當密碼或身分證字號當密碼等方式，密碼會減弱，現在有特別強調不要用這些比較弱的密碼，台灣雲市集也是協助大家導入資安強化過的解決方案。

賴品妤要求，12月26日開資通安全會報，要把民意代表的意見帶進去，可以預判到未來相關衍伸犯罪會越來越加劇，應該要成立「跨部會的專案小組」；賴品妤指出，主管機關應該要依據《個資法》第12條精神，啟動通報機制、告知個資外洩的當事人，無論個資是否被認定是政府單位洩漏，但這是史無前例的資安浩劫，國發會要趕快處理。

賴品妤說，接著要成立「個資保護專責機關」的期程和規劃；最後，她尊重調查局的作法，但他們截至目前為止沒有啟動任何國際合作機制，一直跟她說還在比對外洩資料階段，但外洩資料有2300萬筆，要比到什麼時候，她呼籲相關部會要將這些建議帶到行政院，應該要去思考去啟動國際合作機制；數發部資安署要提出可能的破口和審視計畫，這是現在馬上可以做到的，呼籲相關部會要積極正視問題。