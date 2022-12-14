阿根廷距離奪冠還只差最後一場比賽，除了主將梅西（Lionel Messi）一直努力支撐球隊，本場上演梅開二度的22歲小將阿瓦雷茲（Julián Álvarez）也是功臣之一，本屆賽會他已經4度破門得手，進球數在隊上僅次於梅西，而阿瓦雷茲10年前就曾與梅西留下合照，如今卻與偶像一同打進世界盃決賽，對阿瓦雷茲來說是美夢成真的時刻。

阿瓦雷茲自小展現優異的足球天分，超越同齡的孩子好幾個級距，12歲時便獲得了為西甲豪門皇家馬德里試訓的機會，當時皇馬陣中有多位阿根廷球星都與阿瓦雷茲相見歡，包含伊瓜因（Gonzalo Higuain）、狄馬利亞（Angel Di Maria），只不過阿瓦雷茲心目中最大的偶像，是皇馬的死對頭、還在巴薩隆納的球星梅西，雖然2人分屬不同隊因此見面次數不多，但還是留下了珍貴的合影。

Things came full circle for Julián Álvarez 🙏



“What’s your dream in football?”

“Play in a World Cup.”

“Who’s your idol?”

“Messi.”



🎥: @RobertoRojas97 pic.twitter.com/kosGLtfj9W — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) December 13, 2022

19歲的阿瓦雷茲站穩了阿根廷甲級聯賽球隊河床的先發位置，球團也將9號球衣給了他，可見相當看重阿瓦雷茲的能力。2021年賽季，阿瓦雷茲在21場聯賽中攻下18球及7次助攻，表現獲得了許多豪門注意，最終曼城以1850萬美元的佛心轉會費，將阿瓦雷茲帶到英超。

Julian Alvarez went from asking Messi for a photo when he was a kid to scoring his first goal for Argentina and celebrating with Messi afterwards 💙



What dreams are made of ✨ pic.twitter.com/n0ya1FJReb — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2022

在星光熠熠的曼城陣容中，阿瓦雷茲還是能站穩一席之地，本賽季替球隊出征英超、聯賽盃、社區盾及歐冠聯賽，阿瓦雷茲在這4大賽事中都有進球紀錄，一共打進8球、2助攻，也讓他順利入選了阿根廷26人大名單，穿上最熟悉的9號球衣，這是阿圭羅（Sergio Aguero）、伊瓜因都曾穿過的號碼，如今阿瓦雷茲如願與偶像梅西一同征戰世界盃，更有機會一舉奪下大力神盃。