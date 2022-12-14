中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天（13）結束金門視察行程，被認為是重啟小三通做準備，但他深夜在臉書發文指出，面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了。」似乎在暗示小三通復航有難度。

農曆春節將近，是否有望重啟兩岸小三通，引發外界持續關注。王必勝12日前往金門視察，與金門縣長楊鎮浯研商未來小三通開放之防疫需求與整備規劃，13日更實際走訪部立金門醫院和水頭碼頭，了解當地防疫量能及入境動線。

但王必勝昨天晚間11點多在臉書發文「中國公佈12月12日計31省市自治區新增2270例確診及 5181例無症狀感染者。沒錯，只有7451例確診。另根據中國官方的數據，確診個案已經連續兩週下降，最高峰也才3萬多確診。」

王必勝認為，一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏，顛覆了世界對這個疾病的認知，更不忘酸言兩句「厲害了，你的國」。他還指出「面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了。」一番話似乎帶有弦外之音，是否暗示春節前重啟小三通無望？

指揮中心發言人莊人祥今天對此回應，小三通重啟需考量2大問題，一是大陸疫情和防疫政策，二是離島量能，而指揮官表達的是，中國疫情只看數字不是很容易理解，為什麼出現搶藥情形，今天又多了「取消公布無症狀感染數」新政策。

「中國昨天僅新增2000多例，而台灣則是1萬7000多例。」莊人祥認為，陸方突然大幅度鬆綁的做法，例如取消強制核酸檢測，會很難瞭解疫情到什麼程度。但被問到對岸疫情趨勢不明，是否會影響重啟小三通的時程？他並未正面回應。