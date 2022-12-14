現年66歲的「前補教名師」高國華今（14）日被週刊爆料歷經失婚、入獄後，於今(14)日梅開四度的攜手公務員女友步入婚姻。儘管事後高國華火大駁斥此消息，不只澄清兩人只是朋友，也沒有要結婚。但消息還是引爆網路，而不少網友也轉移焦點，關注起前妻陳子璇的反應。

昔日「補教界CP」高國華與陳子璇國道上「喇舌」事件曾轟動一時，雖然沒隔多久便喜結連理，然而卻因兩人聚少離多，不敵遠距離的痛苦，仍簽下離婚協議書在今年辦妥離婚手續。而今日高國華遭爆將梅開四度結婚，雖然他事後親上火線反駁此事，但消息還是越演越烈。就有網友開始關注起他前妻陳子璇的看法。

陳子璇的臉書貼文目前還停留在9日所發出的內容。她放上一張出席活動的照片，並透露出自己將在一月份回來台灣。更指出：「我依然我，你也是你，只是不是我想要的你。我想當黏土，你來塑造一個我，好嗎？」字句中疑似意有所指，讓粉絲們看了相當不捨，紛紛留言為她加油打氣，表示：「老師恭喜妳回台灣過年，祝您幸福」、「妳還是善良的妳無須再塑造，因為妳已經是超棒的了。」

事實上，目前孤身一人在大陸打拼事業的陳子璇，多次在臉書上發文透露心聲，表示：「一個人在大陸還是很空虛的，壓力還是很大，但我不會放棄。只是有時想起，總會不由自主地懷疑自己。」但也不忘向網友們喊話，指出：「要找到夢想，做自己。」