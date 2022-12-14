「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放，為全台最長，布線長達1公里，將施放13分14秒，象徵「一生一世就愛你」，讓民眾度過浪漫跨年夜。（高灘處提供）

各縣市陸續宣布跨年煙火主題，新北市府今舉行「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」記者會，宣布煙火秀將在31日20時23分登場，並在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放，民眾在淡水、八里都可欣賞到精彩煙火，本次煙火也是全台最長，布線長達1公里，將施放13分14秒，象徵「一生一世就愛你」，讓民眾度過浪漫跨年夜。

高灘處指出，新北跨河煙火以「花火寫故事」為主軸，煙火分為6個篇章，開場以「沙瀑布」橫跨淡江大橋，並採用日本花火大會金賞榮譽的聖禮花、虹玉等冠軍彈，更使用全台跨年首創3座魔術風火輪，高空彈施放點位高達10處，還有NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。

另外，煙火數量也加碼至1萬4168發，象徵「一直一路發」，煙火總施放長度長達13分14秒，取諧音一生一世，20時23分施放時間也象徵「2023」，希望浪漫慶祝2023年的來臨。

新北市副市長陳純敬表示，跨過年後就是要迎接新的一年，送舊迎新，今年首創「兩岸三地」施放煙火的方式，讓民眾在淡水河任何一處都可以看到煙火，且施放時間、長度都是經過精心安排，希望打造出比照雪梨跨年夜的煙火，今年預計人潮會更多，淡水有輕軌、捷運等交通工具，呼籲民眾多搭乘大眾運輸前來。

新北市府今舉行「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」記者會，宣布煙火秀將在31日20時23分登場，並在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心同步施放。（蔡雯如攝）

高灘處代理處長張修銘說，除了跨年煙火，淡水主會場邀請請天馬戲創作劇團開場表演，再由MOMO家族、台灣特技團、Eye Catching Circus接力表演，周邊也有街頭藝人演出，以及市集活動，讓大人、小孩都能玩得盡興。