賓士(Mercedes-Benz)在周三公布了一項高達10億歐元的計畫，從2024年起全面完善其全球的電動車動力總成系統的生產網絡，包括了電池組裝、電動驅動元件和承軸的製造。

目前在德國的Kamenz市和Untertuerkheim市，以及北京市的工廠都已經開始組裝純電動車和混合動力車所需的電池，隨後也將在MMA和MB.EA平台上為車型組裝電池。賓士另一個在德國Koelleda市的電池組裝工廠，則正等待地方政府的支援。

未來在德國的ntertuerkheim市、北京，和羅馬尼亞的Sebes市的工廠，將在新平台上製造用於電動車的電動驅動元件；而德國漢堡市和Untertuerkheim市仍將維持為組裝電動車承軸和元件的主要工廠。

賓士生產長Joerg Burzer說，所有的地點都已含括在內。

賓士公司內部在六月達成一項協定，公司要往電動車轉型，並且讓德國Sindelfingen成為在AMG.EA平台生產頂級電動車款的所在，德國Bremen市和匈牙利Kecskemet市成為生產豪華中階車款之處，德國的Rastatt市和匈牙利Kecskemet市為入門車款的生產地。

Burzer說，公司已經有生產線可以同時組裝燃油車和電動車；但是在同一生產線上同時製造電池和一般引擎，難度要高很多。不過只要有需求，零件生產工廠將繼續為燃油車製造相關零件。