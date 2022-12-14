日本車商速霸陸斯表示，鑒於恐發生起火風險，正召回27.1萬輛，年式在2019年至2022年之間的Ascent運動休旅車款。同時，也提醒這些車輛的車主，在進廠徹底維修之前，最好不要將汽車停在室內停車場。

速霸陸指出，這些有瑕疵車輛停放之處離建築物愈遠愈好，且在沒有熄火，引擎尚在運轉時，有人在旁邊看著會比較好。速霸陸表示，線路連接處或存有製造時的瑕疵，當該車款加熱機運作過熱的話，車用接地端子以及附近塑膠零組件恐怕會融化，進而起火燃燒。

據悉，目前至少發生兩起相關火災事件，所幸沒有人傷亡，也沒有車禍事故傳出。速霸陸各經銷商將更換加熱機的接地螺栓，若有必要也會一併換掉接地線與連接器支架。

NHTSA（美國國家公路交通安全管理局）表示，尚未回廠修復前，這些須召回的車輛應停在戶外空地。發動引擎後，若看到或聞到儀表板或駕駛腳下空間處有冒煙，應馬上把引擎關閉。

速霸陸指出，在2020年初導入氣動工具，取代以往使用電池的電動工具。然後在當年，就接獲首起Ascent車款車內冒煙的故障報告。隔年9月，獲知第一樁火燒車意外發生。到了2022年，又有一輛因兩年前製造工具種類更換，導致車輛起火事件。

背後有持股約兩成，且是最大股東豐田汽車撐腰的速霸陸，考慮安全以及名譽等各面向，決定自行發起召回活動。這批召回車輛的瑕疵，在4月29日製程中已修正，就是更新拴緊工具並將零組件栓的更加緊實。