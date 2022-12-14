藝人王少偉憑著帥氣外表與幽默的主持風格受到觀眾喜愛，日前上綜藝節目分享「超不要臉人生厚黑學」話題。他透露曾參加聚會遇到互有好感的對象，沒想到對方喝醉後的行徑踩到他的地雷，最後他則是選擇先行離開。主持人沈玉琳也虧他，幸好有把持住，否則「等她醒來翻臉不認人。」

王少偉表示，某次聚會跟一位同桌女性友人覺得互有好感，結果對方越坐離他越近，他坦言看到對方這樣其實他是高興的，但是王少偉一個不留意，「當那女的跟別人敬酒，另一隻手插在我的（後方）褲子裡面！」他瞬間背脊發麻，沈玉琳好奇詢問「外褲還是內褲」，他則回答：「內褲」

王少偉進一步解釋道：「如果她是清醒的，我就覺得我很開心，可是我覺得她已經喝醉了。喝醉有兩種可能我最不能接受，第一是她意識不清楚，所以對你有意思；第二種可能是一覺醒來說對我一點意思都沒有，那不就是我自作多情，不然就是變成我趁人家喝醉佔人家便宜。」

王少偉透露遇到一個奇怪的好感對象。(影片來源/11點熱炒店 Youtube)

不僅如此，王少偉後來因覺得不對勁想先離開，沒想到對方立刻說要搭他便車，但他沒有答應，以方向不同為由拒絕。沈玉琳則提醒，若沒把持住，說不定還會碰上「仙人跳」。

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