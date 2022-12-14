2022屏東十大伴手禮，不少青創及老字號店家榜上有名。(林和生攝)

2022屏東十大伴手禮獲獎名單出爐，14日由屏東縣長潘孟安為30組入選店家頒發獎座，並在活動現場展示獲選店家商品，不僅種類多元、包裝亮眼且兼具在地性，今年更首度與環球購物中心合作舉辦3場展銷推廣活動，本周末於新北中和店率先開跑。

為提高獲獎商家曝光率及知名度，屏東縣政府特與環球購物中心合作，12月16至18日於新北中和店、12月23日至25日於板橋車站店及12月30日至1月2日於屏東店，辦理「好物屏屏來」展銷推廣活動，12月24日由金曲歌王許富凱、1月1日邀請張文綺擔任一日店長，共同行銷屏東好物。

潘孟安表示，屏東十大伴手禮已成為許多企業及民眾過節送禮的參考指標，今年報名商品非常多元，尤其好食組及好店組競爭特別激烈，其中不乏耕耘在地多年的老字號商家，亦有許多青年創業商家報名，在包裝及行銷手法上別出心裁，並運用屏東多元且豐饒的物產，展現在地元素。

此外，為延續獲獎商家聲量，由縣府印製的「屏東好物」手冊除收錄歷屆「屏東十大伴手禮」及優質好物好店外，也新增今年剛出爐的得獎店家，這本專屬屏東的口袋名單已成為不少企業、機關單位年節購禮參考指南。

今年「屏東好物」手冊提供32家獨家優惠券，附贈在手冊後方，最高享有8折優惠，更具吸引力。屏東好物手冊自12月15日開始提供限量100本供民眾免費索取。