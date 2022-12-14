泰山閃電出脫全家，神秘買主終於揭曉。國內超商二哥全家（5903）14日重訊公告，國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發確定接手，投下81.05億元，取得全家19.39％股權，成為全家第一大本土股東，未來國泰集團與全家的合作極具想像空間。

泰山爆發經營權之爭，為反制市場派龍邦的進逼，公司派發動突襲，閃電申讓並處分手中的全家持股43,300張，占全家股權比重19.4％，由於泰山並未透露買家，引發外界猜測頻頻。

答案終於揭曉，全家今天依證交法第43條公告，國泰蔡家旗下的萬寶開發，確定拿下泰山釋出的近兩成全家股權，成為公司大股東。國泰蔡家將一舉躍居全家第二大股東，僅次於母母公司日商全家便利商店，也是第一大本土股東。

由於日商全家對於台灣全家的業務推展保持充分的授權與信任，如今隨著國泰蔡家拿下全家，未來國泰集團與全家不論在ATM的布建、電子支付與點數經濟的結盟，或是通路等方面，有相當大的合作空間，備受外界期待。

不過，此次交易牽扯泰山經營權之爭，泰山市場派大股東龍邦已經公開喊話，痛批泰山在不到72小時火速變賣金雞母全家是「完美的騙局」，已經向法院申請對泰山進行假處分，並揚言「要連買家也要一起告。」

而龍邦今天重申：「不管買家是誰，不影響交易涉及諸多違法，及目前各項行動進程，請泰山勿再續為掏空公司資產等之所有違法行為。」可能成為國泰蔡家順利拿下全家的最後變數。

全家是國內超商二哥，截至11月底，累積全台門市店數已達4,122家，僅次於龍頭統一超，綿密的通路據點，具重要戰略地位。而且全家獲利穩健成長，已經連續6年每股獲利超過6元，今年前3季每股獲利也已達4.64元，全年可望再度達標，將為股東帶進穩定獲利挹注，對國泰蔡家而言，是進可攻退可守的理想投資標的。

至於對國泰而言，剛失去重要通路夥伴Costco的信用卡發卡權，此次拿下全家，多少可以補齊通路布局的缺口。另外全家旗下的電子支付服務全盈支付今年4月上線，雙方在電子支付與點數經濟等方面也可以有很多的合作空間。