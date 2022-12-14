草屯鎮長簡景賢、業者游家富攜手宣布，2023年元旦起，九九峰動物樂園提供南投縣、草屯人優惠價。（楊靜茹攝）

鸚鵡跳到遊客身上，讓遊客拍照，遊客沈浸在鸚鵡的魅力之中。（楊靜茹攝）

「九九峰動物樂園」8月開幕以來吸引超過10萬人造訪。（楊靜茹攝）

遊客走進天網鳥籠，感受群鳥在身邊飛舞、鳴叫，甚至有孔雀在你面前開屏跳求偶舞。（楊靜茹攝）

亞洲規模最大鳥園「九九峰動物樂園」，飼養約60種鳥類，還有袋鼠、羊駝等動物，8月開幕以來吸引超過10萬人造訪，南投縣草屯鎮長簡景賢、業者游家富攜手宣布，2023年元旦起，65歲以上、12歲以下南投縣民享博愛票優惠200元（原價280元），12歲以上、65歲以下草屯鎮民則享半價280元（原價560元）。

游家富從事精密科技業，他很喜歡小動物，尤其是鳥類，10多年前在草屯鎮富寮里購置20 公頃土地，歷經8年多籌備，完成第1期工程，建置4座大型天網鳥籠，飼養60多種鳥禽，未來將引進至200多種，可愛動物區則飼養梅花鹿、袋鼠、羊駝、土撥鼠等，未來第2期工程將興建飯店等設施。

遊客走進天網鳥籠，感受群鳥在身邊飛舞、鳴叫，甚至還有紅鶴成群結隊從你面前走過，處處充滿驚喜，尤其是鸚鵡區讓遊客玩瘋了，吸蜜鸚鵡、金太陽等小型鸚鵡很親人，跳到遊客身上，不時有遊客拍照、尖叫，沈浸在鸚鵡的魅力之中。

簡景賢說，九九峰動物樂園8月正式開幕迄今，吸引超過10萬名遊客造訪，遊客進入天網鳥籠，可以近距離欣賞鳥類飛行，成了遊客最愛的樂園，帶動地方觀光，董事長游家富也很有社會責任，允諾回饋地方，明年元旦起，草屯居民憑身分證或戶口名簿正本半價、280元（原價560元），南投縣65歲以上、12歲以下南投縣民享優惠200元（原價280元）。

游家富說，樂園開幕至今慢慢步上正軌，當鎮長簡景賢提議要回饋，他相當認同，明年元旦起回饋地方優惠沒有期限。近期樂園與新加坡團隊合作訓練鳥類、馬術表演等，17日、25日推手繪薑餅人等耶誕節活動，相關遊憩資訊可上官網查詢。