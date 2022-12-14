國民黨主席朱立倫昨天主持國民黨新北市黨部感恩茶會時表示，2024一定提名最強候選人，拱新北市長侯友宜派點名侯就是最強人選。新北市議長蔣根煌今受訪表示，侯友宜他本身跟我說市長要做好做滿，可是有些人會勸進他。

蔣根煌說，侯友宜說自己本來就是把市長做好，這是侯的原則，但大家可能會拱侯，因為現在看來侯友宜也是國民黨最強母雞。但蔣根煌也強調，現在都要看個人意願，我們不可能對侯友宜講什麼，他本身有自己的想法。

蔣根煌也肯定，朱立倫昨天講的話很實在，講說要讓最強的人出來選，每個人都有機會。媒體追問最強人選包括朱立倫嗎？蔣回應，他沒有說他自己，但應該也是有可能。

蔣根煌認為，所謂的最強人選，應該是時間到，看哪一個民調最高的，黨部就推一個最有力的人出來做總統候選人。

至於昨天朱立倫與侯友宜互動，蔣根煌說，不錯啊！他們以前一個做市長，一個做副市長，本來就很好。