縣長楊文科（左）和百老匯影城董事長王龍寶（右）為貴賓廳開箱，可調整式皮椅座可直接躺平，讓楊文科說，這樣看電影真的好舒服。（羅浚濱攝）

新竹縣首座五星級享平方影城商場開幕營運了！縣長楊文科、享平方商場董事長魏博元、龍祥百老匯影城董事長王龍寶14日進行啟動儀式，並為特色影廳開箱，點亮新竹科技城的娛樂新天地，讓楊文科直說「竹北晚上不無聊了！」

縣府與龍享廣場合作停車場影城BOT案，打造「享平方Shown Square」，除了五星級的百老匯影城，商場美食有11家新竹獨家餐飲品牌進駐，規畫的公益空間，將提供親子讀書、公益及提供鄰里活動使用。

「這是新竹縣發展史上一個新的里程碑!」楊文科說，過去民眾都說新竹縣沒有夜間經濟，沒有夜間生活，從現在開始就完全不一樣，享平方順利開幕，百老匯影城正式放映電影，相信讓竹縣夜晚越來越精彩！

楊文科並說，縣府2019年辦理「竹北市自強七街立體停車場BOT案」，成功引入民間投資，興建停車場與影城商場，也讓新竹縣成為財政部招商王肯定的成功案例之一，將帶給民眾休閒娛樂和食尚生活的全新體驗。

王龍寶指出，百老匯影城耗資近3億元，引入全雷射投影機，目前全台只有4家電影院使用，可呈現更細緻清晰的畫面，並以時尚重工業風格設計打造14個影廳，包含挑高旗艦巨幕廳、貴賓廳與一般廳，共設置1400個座位都採用高級沙發椅，給民眾優質的觀影享受。

楊文科為影廳開箱，搶先體驗貴賓廳，坐上可調整式皮椅座位上，可以直接躺平看電影，讓楊文科說「這樣看電影真的好舒服！」隨後讓視察商場，品嘗獨家品牌「菠匠BOCHIA」菠蘿與新竹青年所新創設「拾吾豆乳」豆乳，讓楊文科等人直說「讚！」

百老匯影城為回饋地方，連續3天推出100元換1張電影票活動，每日限量1000張，每人限領取2張號碼牌，每張號碼牌限購1張，在14日下午3時及15 、16日早上8時開始發放號碼牌，觀看最新的「阿凡達2水之道」電影。