台南市下營區去年11月間發生一起肇逃案件，肇事的洪男幾天後被通知到派出所製作筆錄時，竟找楊姓友人頂替，儘管事後已與被害人和解，但因洪男「警友」的特殊身分，相關承辦員警被檢舉涉嫌包庇，分局吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長被拔去主管職。不過時隔1年的案件「剛好」此時被爆出，時值明年初警界人事異動前的敏感時刻，讓警界人士懷疑檢舉人背後動機不單純。

據了解，這件肇逃案件發生在去年11月中旬，當時天色昏暗，洪男開車行經台19線與南68線路口，紅燈轉綠燈，正要起步右轉時，輪胎擦到一旁機車騎士的左腳掌，當下洪男未下車察看，反而駕車離開，等騎士發現自己受傷，要追上洪男的車已經來不及，當天到派出所報案。

警方調閱監視器通知洪男到案說明，不料，洪男到派出所做筆錄，竟向員警聲稱，雖然他是車主，但當下是楊姓友人駕駛；事發2個月後，因與被害人達成和解，獲不起訴。不過洪男為當時麻豆警友會副主任，與分局高層關係良好，肇逃找人頂替卻沒被「抓包」，相關承辦人員是否知情不報，仍待檢方調查。

台南地檢署13日指揮廉政署等單位前往分局搜索，帶回10名員警調查，其中4名列證人身分，其餘6名有3名無保請回，另3名官警交保候傳。分局緊急祭出懲處，針對涉案交保員警，吳姓偵查隊長被改調台南市警察局警務正，鄭姓警備隊長改調佳里分局警務員，承辦田姓警員調整服務地區。

明年初預期將有一波中高階警官的人事異動，麻豆分局這件警紀醜聞，時隔1年在這個時間點被爆出，警界人士懷疑是「自己人」舉報，可能與爭位有關。吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長今天請假，無法回應。而關於此案，分局則強調，全力配合廉檢偵辦，後續將召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。