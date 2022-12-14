中市各藝術亮點推出溫馨耶誕活動，包括巿集、手作、舞蹈及音樂會等藝文活動熱鬧登場。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市藝術亮點在溫馨12月紛紛推出歡樂耶誕藝文活動，台中市文化局14日表示，「基督救恩之光教會」安排耶誕系列活動、「寶熊漁樂碼頭」有親子手作DIY課程、「霧峰林家宮保第園區」推出夜探林宮保及市集，「蝶舞舞蹈中心」規畫「蝶舞璀璨聖誕宴」等活動，歡迎民眾一起來歡度耶誕。

台中市文化局表示，台中市推動藝術亮點邁入19年，與藝文教育園區、旅宿業、學校藝廊、美術教學及古蹟建物等業者合作，推動藝文展演活動，目前已達116家，多家藝術亮點業者今年12月推出熱鬧耶誕活動。

「基督救恩之光教會」人資部代表楊晶軒表示，今年「聖誕歡樂送」系列活動，平安夜及耶誕節當天將帶領民眾認識耶誕節與慶祝「待降節」，透過跨年夜感恩禮拜，完整體驗基督文化，12月每週末假日都有文創、手作、報佳音等互動活動。

「寶熊漁樂碼頭」館長吳德利表示，12月規劃一系列聖誕親子手作耶誕歡樂DIY課程，有永生耶誕花圈創作，聖誕樹、聖誕方杯及粉彩書卡畫等製作，可當節慶佈置飾品，也可作為交換禮物，希望透過各種親子DIY手作課程、主題展覽及實體釣魚等活動，讓大小朋友從認識釣魚，進而認識海洋、保護海洋，達到減塑、減碳的目標。」

「霧峰林家宮保第園區」經理邱政凱指出，平安夜當晚規劃「聖誕夜探－星星場」，在耶誕氛圍中體驗古蹟之旅，此外，還有耶誕溫暖市集。

文化局指出，「蝶舞舞蹈中心」規劃「蝶舞璀璨聖誕宴」活動，將由180名舞者帶來30首精彩曲目，展現中國舞、芭蕾舞以及兒童舞蹈等舞風；「巴比音樂美語短期補習班」則於12月25日在大墩文化中心帶來歡樂聖誕音樂會。