大陸近日以註冊登記手續不完備等理由，禁止我國2400多件食品、水產品進口，要求補件至大陸海關總署，說明原配料占比，但佳德鳳梨酥拒絕透露詳細配方比例，放棄補件，引來網友們熱議，有人力挺店家，但也有人不相信店家的說詞，湧入佳德鳳梨酥的臉書、IG出征，對此業者今再度發文，表示「多說多錯，寧願閉口不言」。

佳德鳳梨酥下午在臉書發文針對近日的風波表示，佳德的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳徳的本意。若因此讓大家產生任何的誤會，請多多包涵與見諒。文末還備註「多說多錯，寧願閉口不言」、「時間是最好的見證」。

對此，網友們紛紛留言：「加油！支持，不應該被無理對待」、「支持配方不應該外流，加油」、「加油，酸民說不定還沒買過你們的產品，大可不用理會他們」、「台灣就是默默做事的一群人」。

但也有人說「笑死了！根本沒有出口還要求」，立刻有網友反擊「對啊！沒有要出口，但是人家現在爽賺新台幣，每天店門口大排長龍。」