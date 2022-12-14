藝人Eason衰事不斷，日前上中天綜合台《同學來了》聊起「老天怎麼那麼不公平，『衰神』怎麼偏偏只找上我一個」主題，他自曝連看夜景都會出意外，「有一次跟朋友約去看夜景，看完要牽摩托車的時候，就聽到後面有手刀式的腳步聲跑向我們，我一看愣住，他拿著鐮刀追著我，還差點揮到我，真的是千鈞一髮，因為他砍下來的時候，我摩托車剛好發動。」

不過，Eason的故事讓在場來賓卻質疑真實性，他則發誓句句屬實，表示後來才知道對方認錯人，「因為他揮刀的同時喊了一句『陳某某』，我才發現他把我當成他的尋仇對象，所以才在那邊埋伏準備動手。」

Eason自嘲每次出外景也都彷彿「衰神附體」，同場來賓對他都避之唯恐不及，「我永遠都會輸，有個節目是贏了才有東西吃，我餓了一整天，最後一關好不容易贏了一湯匙的雞湯，結果一個手滑，雞湯全灑在桌布上，我餓到趴在那邊吸桌布，主持人看不下去，跟工作人員說『打包一碗讓他帶回家』」。

Eason衰到財神也不眷顧，自爆逢賭必輸，某次麻將一整晚，終於準備自摸竟突然大地震牌都散光，「大家就說這把不算，我就是會衰成這樣。」連無尊都看不下去加碼爆料：「他有一次是一直贏，贏到對方把鐵捲門拉下來，逼他得玩到輸才能走。」