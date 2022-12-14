國際半導體產業協會（SEMI）13日公布最新全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），指出在車用及高速運算（HPC）等領域應用推動下，預期2021～2023年全球將有多達84座晶圓製造廠開工興建，投資總金額逾5千億美元（約新台幣15.27億元）。

SEMI此次公布的全球晶圓廠預測報告，涵蓋全球1470家廠房和產線，並包括預計今年及未來可能開始量產的162座廠房及產線。報告預期，今年全球將有33座晶圓製造廠將開工興建，創下歷年新高，明年亦預期有28座新廠將開工興建。

以地區觀察，隨著美國晶片法案通過，在政府投資催生新晶圓製造廠、支援供應商生態系下， SEMI預期2021～2023年美洲共有18座新廠開工興建。不過，中國大陸的新廠興建數量仍超越其他地區，預期將興建多達20座成熟製程新廠。

而在歐洲晶片法案推動下，歐洲及中東地區半導體新廠投資亦有望創新高，2021～2023年將有17座新廠開工興建。台灣預期將有14座新廠開工興建，日本及東南亞將分別有6座新廠、韓國則有3座新廠將開工興建。

SEMI總裁兼執行長Ajit Manocha表示，最新報告顯示半導體對全球各國和眾多產業的戰略重要性日益增加，並強調政府激勵措施在擴大產能和加強供應鏈方面的重大影響。由於產業長期前景看好，半導體製造業增加投資對於各種新興應用推動至關重要。