台船(2208)得標「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」，合約金額約48億餘元。該案位於高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式(EPC)發包，含工程設計、採購、建造、安裝及試車，預定2026年5月完工。

台船近年持續進行轉型，脫離以往過度集中於商船的經營型態，近年來已將營運方針朝向離岸風電、國艦國造及商船本業等三方向發展。得標中油標案後，再將業務領域擴展至石化工業的基礎建設。

台船指出，公司有完整健全製造鋼構的船體工廠，又有豐富優異的油輪建造實績，投入台灣石化基礎建設駕輕就熟。至於油槽工程所需土建工程亦將由台船新近成立「台船興業營造公司」承造，因此，該標案取得將使台船正式將營業觸角發展出新的方向，未來將繼續擴充這方面的能量，創造台船新的營收。

台船的全額轉投資台船防蝕科技公司已在麥寮進行將近10年的石化管線維修工程，今日標案的取得將使台船在石化工程方面有更完整的參與。

台船上周與海龍風場簽署水下基樁製造合約，為海龍風場打造63支水下基礎基樁。大型鋼構的施作能力本就是台船公司的強項，此番台船將船體鋼構製造的領域推向石化鋼構的統包案，將為台船再開闢一個新機，未來台船也將在近年來中油推出的大量石化基礎建設中，扮演國家隊的生力軍。