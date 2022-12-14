民進黨台北市立委參選人吳怡農昨拋出兵役制度延長政見，引來外界熱議。吳怡農今天說，有許多言論來自藍營朋友，兵役制度檢討是選舉操作，國家安全挑戰是民進黨所造成的、「票投民進黨、青年上戰場」，但如果真的要有一個口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」。

吳怡農今天前往植福宮受訪指出，過去這1、2天，有許多言論指兵役制度檢討是選舉操作、國家安全挑戰是民進黨所造成的，他所做的一切努力，國家安全上、國防上的建設，只有一個目標就是避免戰爭，這是他最重視的，我們要的是維持和平，唯一透過戰備、準備、國防投資，才有機會嚇阻戰爭，才有機會確保和平，應該是不分黨派共識、共同努力目標，不該淪為選舉操作。

北市議員徐巧芯批評吳怡農主張延長兵役，卻說不出來具體延長多久，是坐實草包。吳怡農說，他主張全面改革訓練內容，同時適度延長兵役制度的役期，這兩個是同一件事要一起做，這是國防部的責任，提出具體評估、規畫，讓社會大眾知道最後的政策是為了什麼樣的訓練、要做多久訓練，相信這是社會大眾的期待，其他的口水都不必要，因為現在是團結在一起、一起面對國安挑戰的時候。

國民黨立委參選人王鴻薇批評吳怡農把責任丟給役男，吳怡農指出，他一切的目標，所做的所有努力就是要避免戰爭、避免任何人需要上戰場，也知道唯有透過準備國防的投資才有能力、機會嚇阻戰爭，所以他真的不清楚對手在攻擊什麼，也很期待王鴻薇對於國家安全，兵役政策提出具體想法與批評。

至於接下來是否提出地方政策？吳怡農指出，其實松山機場影響的就是中山、松山選民最大的問題，居民幾十年來面臨航道管制、禁限建管制，影響到地方發展，這是非常實際的，也影響到每個家庭，除此之外明天我也會針對一些不同議題召開另一個記者會，也歡迎大家明天早上一起來討論。

另外，吳怡農陸軍航空特戰指揮部帥照被公開，吳怡農說，那張照片應該是聯雲操演的跳傘任務，沒記錯在屏東，他扮演紅軍，傘兵降落在台灣，當天有另外一組夥伴，應該海陸扮演陸軍反空降作戰。被問到3000公尺跑多快？吳怡農笑說，不記得了，那個應該是7年前的事情，請不要提醒我當時的體能。