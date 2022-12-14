商總為協助保險業者推動數位轉型，與政大風險管理與保險學系、數據解決方案領導品牌Vpon威朋大數據集團等業界知名企業一同攜手，整合產官學界資源，驅動完善保險數據生態系的建立。

商總理事長許舒博指出，金融服務產業在疫情下影響甚鉅，市場供應鏈斷鏈及通貨膨脹等因素，帶來大量財務損失衝擊保險業者經營與運作，因此如何搭上數位轉型浪潮導入新興科技，活用數據並找出保戶痛點，即為保險業者彎道超車創造營收高峰的契機。

在統計數據面，商總科技與數位應用委員會主委劉先覺表示，擁有大量客戶數據的保險業者即為大數據公司，而保險精算基礎便是「大數法則」。面臨未來3V數據時代（volume, velocity, variety），如何充分收集與運用掌握大數據，藉此洞察客戶需求、設計更創新的保險產品，則為真正成功數位轉型關鍵！

Vpon威朋創辦人暨執行長吳詣泓分享：「面對持續變動的市場與產業，如何在龐雜數據中找出需求痛點，為企業勝出關鍵，我們以數據驅動業務成長為核心理念，瞄準多元產業、不同商業模式整合內外部數據的需求，提供全方位數據解決方案，協助客戶建立數據生態系連結人群、創造新商機。

包括吳詣泓、萬里雲創辦人暨執行長劉永信、安永管理顧問股份有限公司總經理萬幼筠、中國信託數據暨科技研發處副總經理宋政隆等人，引領探討包含數據收集、治理、分析、應用等數據價值鏈重點議題，並鎖定金融保險業的現況與挑戰，分享在數據驅動決策時代下如何透過安全數據治理，鞏固競爭優勢，多維度探尋保險數據面貌。