拉下口罩呼一口代價3000元！新北市1名35歲蔡姓女子，她在去年6間，違反防疫規定，在桃園於戶外拉下口罩抽菸，當場被警方查獲並拍照存證，移由桃園市衛生局裁罰，後來因逾期未繳，今年10月移送法務部行政執行署新北分署執行，蔡女直到銀行存款遭扣押後才知道自己被罰錢。

據了解，蔡女居住在新北市三重，她去年6月30日上午10時許，前往桃園市龍鳳三街一帶的自助洗衣店洗被單，等待期間走到店外將口罩拉至下巴抽菸打發時間，不久後有名自稱督導人員向他勸導要依規定配戴口罩，並要求她在文將上簽名。

數日之後，蔡女接獲罰單，但她認為當時該名督導人員並未穿著制服，也沒有出示證件，更未表示要罰錢，所以對於罰單不予理會，因此遭到移送執行。蔡女發現銀行帳戶遭扣押後，致電書記官後才明白扣押理由，因她不克到場繳納，所以同意書記官直接收取已扣押之存款抵償罰鍰。

新北分署仍呼籲民眾，政府之防疫政策及措施雖已逐步朝向解封及開放進行，但仍應確實遵守政府之防疫規定，以免不小心遭受裁罰，已被裁罰者，並應自動繳納，以免被移送強制執行。

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