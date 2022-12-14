為感念台中市消防隊救命之恩，德興實業社捐贈救護車及救護器材。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

為感念台中市消防隊救命之恩，德興實業社捐贈救護車及救護器材。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市德興實業社長期捐贈救護車給台中市政府消防局，14日年再捐贈一部救護車及救護器材給第一救災救護大隊潭子分隊，由消防局長曾進財代表受贈。該公司至今共捐贈9台消防車，以提升台中市、南投縣救災能量。

德興實業社林昭正老先生感念消防隊將車禍受傷的兒子及時送醫，肯定救護人員的努力，多年來以公司名義持續捐贈救護車。林昭正逝世後，其公司接續其志，今年再捐贈一部救護車及救護器材給消防局第一救災救護大隊潭子分隊。包括消防局長曾進財、德興實業社負責人林陳麗華一家人、市政顧問吳明輝、前義消分隊長游瑞國皆出席。

此次德興實業社捐贈救護車，考量救護人員須備有完整的救護專業知識及技術，除配有完善的救護裝備器材(含急救包、攜帶式氧氣組、自動體外電擊去顫器AED、抗震生理監視儀、骨盆固定帶)外，尚配備一組多功能全身安妮訓練模型，藉由提供好的訓練設備，精進救護人員技術，提升對傷病患的處置量能。

消防局表示，德興實業社林昭正長期以公司名義捐贈多台救護車(台中7台、南投1台)，他逝世後，公司持續回饋鄉里，以林昭正名義再次捐贈一部救護車及救護器材給消防局第一救災救護大隊潭子分隊，另也捐贈7台數位無線電固定台，提升豐原、潭子、神岡及大雅地區的通訊品質。

消防局提到，台中市於今年成功與死神拔河，搶回近百條人命，部分救護人員更是受過高級救護技術員訓練，能夠實行高級救命術，在第一時間及時給予藥物，提高患者存活機會。德興實業社希望藉由每次捐贈，拋磚引玉，讓有心、有能力的人一起取之社會、回饋鄉里。