中天綜合台《同學來了》15日晚9點播出「老天怎麼那麼不公平，『衰神』怎麼偏偏只找上我一個」，藝人撒基努則分享拍戲時所發生的驚險事件，以及透露錯失電影《粽邪》演出機會的倒霉經歷。

撒基努表示剛進演藝圈時，戲路永遠都是警察，某次拍一場要臨檢歹徒車的橋段，製片組可能想說半夜不會有車經過，所以沒封路，他當時看到一台車就叫他過來，但對方沒有減速，令他傻眼。

他說：「我台詞已經在亂講了，因為他時速大概80，過彎就要撞到我了，我跳開後去問副導，他說『我們set的車還沒進來耶』。」這讓主持人阿Ken認為撒基努可能碰上真歹徒，所以才會做賊心虛加速逃逸。

撒基努還曾錯失電影《粽邪》的演出機會，「我朋友說監製很喜歡我，有一個角色指定我演，我去見那監製，路上衰事不斷，我終於趕到那邊，人家都喝醉了，隔天我朋友打電話來說『你不想演，那個角色我接了』，我就這樣錯過一部電影。」阿Ken安慰他：「交錯朋友也算衰。」